5 errores muy comunes y un truco para acertar cuando nos maquillamos

¿Alguna vez te has maquillado en casa (o en cuaquier sitio) y al salir a la calle has comprobado horrorizada que te habías pasado tres pueblos con el colorete o no habías difuminado bien la base de maquillaje? Pues este error tan común tiene muy fácil solución si siempre te maquillas en un sitio con luz natural en el que te puedas ver bien. ¿Y si es de noche? Entonces opta por hacerlo delante de un espejo con luz y asegúrate de que ésta sea neutra y no fría ni cálida.