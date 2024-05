Sofía Vergara apuesta por ser la mejor versión de nosotras mismas con productos de Schwarzkopf Professional

La campaña, bautizada como “¿Qué historia quieres contarnos?” es mucho más que un eslogan. Y es que, esta colaboración pretende empoderar a sus clientas a través del cabello para que puedan avanzar en cada momento con confianza y ser dueñas de su historia. De hecho, para que cobrase vida, la marca ha contratado a otro embajador, Chris Appleto, el estilista británico de las celebrities que ayuda a difundir el mensaje por todo el mundo llegando a la comunidad internacional de estilistas del cabello profesionales y a posibles consumidores.“Desde mis inicios como artista del cabello, siempre he tenido presente el nombre “Schwarzkopf”. Han establecido un estándar en la industria y han sido el pilar de muchos salones de todo el mundo durante décadas. A lo largo de mi trayectoria profesional me he dado a conocer por mi técnica de color y por mis transformaciones de cabello impactantes, muchas de ellas de cabello rubio. Schwarzkopf es una marca en la que confío para proporcionar resultados de salón de alta calidad y me hace mucha ilusión iniciar esta colaboración internacional juntos,” relata.