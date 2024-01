¿Y si usar maicena cuando tienes pelo graso fuera mejor que el champú en seco?

¿La maicena puede sustituir a un producto para el pelo graso? Esa es la pregunta que te habrás planteado si has llegado hasta aquí. Cuando piensas en ella, seguro que lo más probable es que tu mente te haya llevado a la cocina y, más en concreto, a las recetas de reportería, ¿verdad? La maicena, ese polvo blanco y suave que procede del maíz, no solo es una alternativa casera al champú seco, sino que ofrece una variedad de beneficios que pueden transformar el aspecto del pelo cuando estás en una situación límite porque, ojo, que no es apto para todos.