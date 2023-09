Las 4 tendencias en color de pelo que triunfarán este otoño 2023, según los expertos

¡Bienvenidas al otoño! El comienzo de la nueva temporada es un momento perfecto para hacer 'reset' y apostar por un cambio de look para afrontar con ganas la nueva etapa. Ya te hablamos de cómo reparar el cabello tras el verano, una de las estaciones que más lo castiga, y volver a lucir pelazo, o del corte que arrasa y que es perfecto para sanear y dar un plus de estilo (rejuvenecedor) a tu look. Ahora nos detenemos en las tendencias en color de pelo que brillarán este otoño-invierno de 2023-2024. Unas pistas: traen sabores cobrizos, pero también interesantes versiones de rubios y fórmulas para hacer resplandecer los cabellos oscuros.