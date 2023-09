El truco de maquillaje que la reina Letizia ha llevado a Londres y todas necesitamos saber

Y donde, de nuevo, la reina Letizia nos ha dado toda una lección de estilo, eligiendo un look muy seguro con un toque 'lady' que en la capital británica no ha desentonado. Un vestido con falda plisada y estampado de flores, de Armani, una firma infalible en cuanto a elegancia y que convierte a Letizia, una vez más, en una de las 'royals' mejor vestidas del mundo. Pero lo que más nos ha llamado la atención ha sido su maquillaje, ya que, como es sabido, a la monarca le gusta cuidar al detalle su 'make up' y tiene muy claro qué es lo que mejor le sienta así como a qué partes de su rostro darles un mayor protagonismo. Eso sí, siempre con el foco puesto en realzar su belleza natural.