La mascarilla de leche de cabra de menos de 3 euros que arrasa en ventas porque deja un pelo increíble

Otra de ellas destaca: Primero comenzar diciendo que nunca habia probado una mascarilla de leche de cabra, así que no sabia muy bien que esperar, una de las cosas que mas curiosidad me daba era el olor, después de haberlo probado varias veces, el perfume está bastante bien, no huele al tipico champú, mas bien huele como a un gel de baño corporal pero muy agradable.