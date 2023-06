Hemos descubierto por qué Rocío Osorno siempre luce la melena perfecta

Si bien es cierto que su publicación estaba centrada en explicar su rutina capilar diaria (aunque no ha señalado cada cuánto se lava el pelo), no han sido pocas las que se han fijado en el diseño que lucía, que firma Zara y que ya lo hemos ubicado en su página web, que acaba de estrenar precios de verano con la nueva temporada de rebajas. Lamentablemente, este vestido no presume de descuento, pero es ideal y asequible (49,99 euros): ofrece bordados a lo largo y ancho de la prenda, abertura vertical a un lado y tirantes gruesos. ¡Es ideal!