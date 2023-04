¡Guarda la brocha! Así puedes cubrir tus canas en tan solo unos segundos sin teñirte

De un tiempo a esta parte las canas se han convertido en absoluta tendencia. No porque nosotras, a quienes se nos critica más por lucirlas, hayamos dejado de cuidarnos, como dicen las malas lenguas, sino porque ha llegado el momento en que preferimos la naturalidad a la artificialidad. Nos gusta mostrarnos cómo somos y nos gusta gustar de esa manera. ¡Y a quien no le interese, que no mire!