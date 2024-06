H&M reedita el famoso bikini blanco de Letizia Ortiz

El verano nos está empezando a apretar las tuercas y ya no sobrevivimos mucho tiempo tomando el sol si no tenemos una piscina cerca o estamos en la playa. Si todavía no te has cogido vacaciones, es el momento de irte a tu casa de la playa y disfrutar antes de que llegue la marea de turistas a echarte arena encima de tu toalla. Y si lo quieres hacer de la mejor manera, ficha este bikini blanco de H&M. ¡Sigue leyendo!