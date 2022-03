Lleva 20 años trabajando en el sector tecnológico y ahora se dedica a ayudar a las grandes empresas a crecer e innovar en la nube. Su secreto: rodearse de diversidad y talento y poner al cliente en el centro.

Woman.es

Suzana Curic, sueca de padres croatas enamorada de España, ingeniera de formación e innovadora de corazón, lleva cinco años trabajando en Amazon con un objetivo: lograr que las grandes empresas aprovechen todas las ventajas que le ofrece la tecnología de la nube para avanzar en el entorno digital. “Fuimos pioneros en esto. Vimos las necesidades de computación y almacenamiento que tenía la tienda de Amazon y nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de dar ese servicio a otras empresas, de manejar grandes infraestructuras de IT para que ellas no tuvieran que hacerlo. Y ahí se abrió ese segmento de la nube que es Amazon Web Services”.

Escucha Suzana Curic, responsable de grandes cuentas de Amazon Web Services para España y Portugal: “Nuestra responsabilidad, como mujeres, es que se oiga nuestra voz” en Spreaker.

Recurrir a la tecnología en la nube tiene grandes ventajas: las empresas pueden innovar más fácilmente, sin hacer grandes inversiones (“es un sistema de pago por uso”, aclara Suzana), ni pagar caros los fallos, y adaptarse a los cambios con elasticidad. “Por ejemplo, Zalando, que es cliente nuestro, necesita saber que, cuando llega el Black Friday, tendrá capacidad para la avalancha de pedidos que tiene en esos días”.

Para ella, la clave está en las necesidades del cliente. “En Amazon pensamos, por ejemplo, ¿qué es lo más laborioso cuando vamos a comprar a una tienda? Hacer cola para pagar. Y con eso en mente, hacemos un proceso que se llama ‘working backwards’ y creamos los servicios que cubren esa necesidad. No innovamos en nada que no sea lo que el cliente necesita. Solo un 5% de nuestro I+D consiste en anticiparnos a esas necesidades”. Amazon Prime, el servicio que más crece de esta empresa, fue parte de ese 5%.

Escúchalo en Spotify, Apple, iVoox, Google, Podimo y Amazon.

Sin embargo, a Suzana no siempre le resulta fácil encontrar perfiles adecuados para su departamento. “La demanda y la oferta en el sector tecnológico no están a la par, resulta difícil encontrar personas con la formación necesaria. Y eso que en España hay muchísimo talento, la gente está preparadísima y me impresionan mucho los currículos que recibo”.

Para paliar esta necesidad, Amazon tiene varios programas, a todos los niveles educativos, para incrementar el interés en el sector tecnológico, tanto en chicos como en chicas, y Suzana espera que esto se traduzca en un incremento de mujeres en el sector tecnológico. “Creo que hacen falta más modelos en la sociedad, y creo que nuestra responsabilidad como mujeres es que se oiga nuestra voz, como estamos haciendo ahora, en este podcast”. La diversidad, en general, es un valor muy apreciado por Amazon. “La buscamos de forma deliberada, porque creemos que hay que medir la representación y que la diversidad da mejores resultados a las empresas. Si tenemos una fuerza laboral diversa -en género, etnia, orientación sexual, idiomas, edad-, podremos identificar mejor las necesidades de los mercados y las nuevas ideas. Es mejor”.