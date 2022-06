Mariola Martínez, presidenta de Xerox España: “Siempre hemos sido la empresa del documento, ahora digital además de físico”

25 años como trabajadora de la empresa la han convertido en la líder ideal para una compañía en permanente transformación. Su próximo reto: afrontar la reducción del papel y la diversificación del negocio.



Woman.es

Una directiva debe conocer la empresa que lidera, y en eso Mariola Martínez se lleva la palma: lleva 25 años en Xerox, ejerciendo funciones muy diferentes. “He estado, de media, tres o cuatro años en cada puesto. Xerox es una empresa de cantera. Entré como vendedora y me he hecho a mí misma, con la ayuda de la compañía, claro. ¡Que la suerte te pille trabajando!”. Todo un itinerario que la ha llevado a la dirección española de una compañía en permanente transformación.

Escucha"Mariola Martínez, Xerox: “Siempre hemos sido la empresa del documento; solo que ahora ese documento es digital además de físico"" en Spreaker.

Escúchalo en Spotify, Apple, iVoox, Google y Podimo.

Con 200.000 empleados en multitud de países, la visión global en Xerox resulta fundamental, y esto es algo que Martínez ha aprendido bien en sus distintos puestos internacionales.. “Ante un problema, la reacción de un estadounidense no tiene nada que ver con la de un inglés, la de un latinoamericano o la mía. Al principio esto me frustraba muchísimo, pero luego te das cuenta de que escuchando aprendes mucho, y que descubres cómo equilibrar lo latino con lo que ves en otras culturas”. En ese sentido, Martínez rompe una lanza por la calidad del trabajador patrio: “El profesional español es muy bueno y está muy cotizado fuera; nuestro hándicap es el inglés. Pero no es un problema solo nuestro: en Alemania, Grecia, Italia o Francia también es una asignatura pendiente”.

Con todos los cambios que está experimentando el mercado, ¿habrá un Xerox del futuro que no se dedique a la impresión? Las tendencias, indica Mariola, son claras: “Los volúmenes de impresión están bajando. Pero se seguirá imprimiendo, aunque se hará de otra manera. En cualquier caso, nosotros siempre hemos sido la empresa del documento; la diferencia es que ahora ese documento es digital, además de físico. Y ahí es donde estamos, ayudando a nuestros clientes en esa transformación”. Un ámbito conocido para una empresa experta en adaptabilidad. “Xerox ha cambiado muchísimas veces de modelo de negocio basándose en la innovación. ¡Pero si es la empresa que inventó el ratón y la ethernet! Empezamos con las fotocopiadoras, nos pasamos al sector de la impresión, y seguimos teniendo una cuota de mercado muy interesante ahí. Pero, indudablemente, el mercado cambia. Llevamos años invirtiendo en software, hemos comprado una empresa de realidad aumentada, investigamos en robótica, sensores e inteligencia artificial, tenemos servicios de digitalización, de multicanal en marketing, realidad aumentada, gestores documentales...”.

El reto, para una empresa que apuesta de tal manera por la diversificación, es conseguir que el público y los potenciales clientes conozcan esas transformaciones, que se han acelerado desde la pandemia. “Hasta la llegada del Covid-19, parecía que todo se podía planificar. A partir de entonces, sabemos que la clave es adaptarse”. ¿Y qué le pide al futuro? Continuar transformando la empresa, naturalmente. “Creo que las empresas que perdurarán no serán las que se quedan ancladas en el pasado, intentando proteger su ámbito de actuación, sino las que se abren y se arriesgan mirando al futuro”.