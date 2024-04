María Galán, Babies Uganda: "Sé que de aquí no me voy, ya es muy tarde"

María, con más de 150.000 seguidores en la cuenta @auntie_mariagalan nos recibe desde Uganda y nos cuenta como fue su trayectoria para finalmente quedarse allí. "Cuando cerraron las fronteras durante la pandemia, fue mi punto de inflexión. Tuve que quedarme seis meses y supe que este era mi sitio. No me veía en ningún otro lugar". María asegura que la realidad allí es muy diferente. "Yo he tenido que desaprender y aprender muchas cosas, un nuevo modelo de vida. Al final es un giro radical a como yo vivía antes.Aquí es todo un poquito más complicado. Pero no, yo sé que de aquí no me voy, ya es muy tarde", sentencia.