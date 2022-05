Lydia Valentín, Almudena Cid, María Castro y Gema Aznar nos inspiran

Charlamos con la máxima responsable de Mary Kay en España y con la haltero Lydia Valentín, la exgimnasta Almudena Cid y la actriz María Castro, representantes de la campaña #MaryKayInspira, con la que la marca de cosméticos celebra su 30 aniversario.

En esta ocasión, nuestro podcast cuenta con cuatro protagonistas: Gema Aznar, directora general de Mary Kay España, y las tres mujeres que la marca ha elegido para representar su nueva campaña, #MaryKayInspira: Lydia Valentín, una mujer que ha roto techos de cristal en la halterofilia y se ha convertido en un referente para millones de niñas españolas, con sus vendas rosas y su cinturón de Hello Kitty; Almudena Cid, una de nuestras mejores gimnastas rítmicas, transformada en símbolo de la reinvención personal y que ha encontrado una nueva pasión en la interpretación; y María Castro, actriz e influencer.

Las cuatro tienen mucho en común: el talento, el valor para coger la vida por las riendas y, sobre todo, la capacidad para inspirar a otras muchas mujeres a dar la mejor versión de sí mismas. Por eso se han reunido en torno al 30 aniversario de la marca Mary Kay, fundada en 1963 por Mary Kay Ash con el propósito de empoderar a las mujeres. “Y creo que hemos captado esa esencia suya, que creemos en su visión. Tenemos esa conexión directa”, asegura Gema Aznar.

Las tres representantes de la campaña están de acuerdo. “Mi madre y mi abuela -dice María Castro- siempre me dijeron que yo iba a hacer lo que quisiera. A lo mejor no era verdad del todo, pero me dieron las alas necesarias para intentarlo, y por eso yo nunca soy yo quien se cierra las puertas. Me atrevo a todo porque las mujeres de mi vida que me dijeron que podía”. Almudena Cid, por su parte, reconoce el sacrificio de sus padres y la importancia de colocar el instinto de perfección en su lugar correcto. “La perfección es algo que tengo muy presente, pero sé que no es el fin: es una guía para mejorar, evolucionar, intentar… Todos somos imperfectos”, dice. Y Valentín apunta la importancia de la fortaleza interior: “Cuanta más tengas, mejor vas a afrontar todo en la vida. Y eso, como todo, es entrenable”.

Gema reconoce que el papel de las mujeres hoy en día es muy complicado: “Tenemos que ser muy buenas profesionales, muy buenas madres, que estar estupendas físicamente… La presión social es enorme. Y creo que hay que poner un poco de tranquilidad en todo esto”. Lydia, Almudena y María están de acuerdo, y hablan de su condición de referentes para las nuevas generaciones. “Lo que hago es mostrarme en redes como soy -afirma María-, y por alguna razón mágica eso genera empatía en la gente y les ayuda a sacar fuerza de donde no la tienen. Y dar alas a la gente a través de una red social me da mucha alegría”. Lydia disfruta al saber que el número de chicas que practica halterofilia se ha multiplicado. “Me han escrito muchísimas madres contándome que sus hijas se han aficionado a la halterofilia, y que todos lo viven con mucha naturalidad porque está haciendo ‘el deporte de Lydia’. Hacen falta referentes”. Almudena Cid, por su parte, anima a niñas y mujeres a aceptar el cambio en su vida, como ella misma ha hecho. “Al dejar la gimnasia viví una crisis de identidad. Y descubrí que tienes que cambiar la visión que tienes de ti misma para que otros puedan cambiarla también. Ahora he encontrado en la interpretación un camino para todas las emociones que, como gimnasta, tenía que tapar. Y lo estoy disfrutando enormemente”.