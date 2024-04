Isabel García Álvarez, Vueling: 'La oportunidad de trabajar en varios países es muy enriquecedora'

Estudió Ade en Barcelona, ESAE, e hizo un intercambio en Alemania. "No me fui de intercambio de fiesta, fui realmente a estudiar", asegura. Tuvo que aprender el idioma "sí o sí" y como Lufthansa colaboraba con su universidad, tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca toda la logística y más aspectos relacionados con el mundo aeronaútico. "Para mí fue como una oportunidad, sobre todo porque quizá antes eran chicas marketing, chicos finanzas, y para mí la aviación fue como ni uno ni el otro, una alternativa superinteresante" cuenta Isabel García Álvarez, Director of Operations Planning & Control de Vueling en el podcast Woman Business.