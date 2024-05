Fuencisla Clemares, directora general de Google: "Desde que entré en Google, hace 15 años, cada dos años acepto un reto distinto"

"Yo, la verdad, no sabía nada de digital, no sabía nada de marketing, de publicidad, pero dije en esa entrevista: Aprendo muy rápido y tengo capacidad de traducir y de entender muy bien qué pasa con la tecnología y cómo hacer eso accesible y cómo explicárselo al sector y cómo traducir qué puede significar esto para el sector", y sigue: "Fue ahí cuando me dijo: Es que eso es exactamente lo que necesitamos. Y desde que entré en Google, hace 15 años, cada dos años cojo un reto distinto, cambiando de industrias una vez más, aprendiendo y creciendo para que el día que él se fuera, se me viera como la persona que estaba mejor preparada para seguir liderando el negocio".