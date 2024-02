Carmen Sanz Chacón, altas capacidades: "Hay que ser muy lista para hacerse la tonta".

Carmen asegura que es un "precio demasiado elevado porque tienes que dejar de ser tú misma, dejar de hablar cuando tienes ganas de decir aquello que piensas, dejar de destacar", asegura y añade.que en ocasiones debes "apartar tus ideas, un poco por miedo a que no sean bien recibidas o a que eso tenga consecuencias negativas para ti o incluso para tu desarrollo profesional". Muchas veces tienes que elegir porque no compensa el riesgo de decir lo que piensas o de llamar la atención al jefe cuando se está equivocando, no compensa, afirma Sanz Chacón.