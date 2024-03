Conchita Díaz Cantarero, Google Cloud: "Una máquina jamás va a poder reemplazar el mirarte a los ojos y darte un mensaje esperanzador o un mensaje de ánimo"

Pero fue una "cosa muy concreta" lo que la marcó. "Yo trabajaba en el mundo de las redes del networking, pero tengo un problema de corazón y me llamó mi cardiólogo y me dijo que había un tratamiento muy novedoso. En ocasiones, no me llega oxígeno al cerebro y me desmayo porque pierdo el conocimiento", cuenta. "Me dijo que me podían implantar un dispositivo que en el caso de detectar bradicardia mucho tiempo seguido es que necesito asistencia, generar una señal en cualquier parte del mundo para que vaya una ambulancia a atenderme. En ese momento me di cuenta que con la tecnología se podían salvar muchas vidas y pensé: yo quiero trabajar en esto", asegura en Woman Business.