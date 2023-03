Zara nos ha convencido de que una gabardina también se puede llevar en formato bustier

Ya estamos en primavera y, en base a las temperaturas que se han registrado estos últimos días, podemos decir que no hay excusa para no hacer el famoso cambio de armario de la temporada y llevar bien al fondo las prendas de más abrigo. Lo cierto es que la tregua de frío intenso que nos ha dado el tiempo en los últimos días tendrá su respuesta en breve con unos días de intensas lluvias y, por ese motivo, uno de los 'must' que debes tener a mano es el trench.