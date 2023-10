Zara avisa: este es el top de edición limitada que estrenarás esta Navidad

Parece pronto, pero no lo es. El tiempo pasa demasiado rápido y no queremos que nos pille de sorpresa. La bajada de temperaturas ha hecho que de golpe olvidemos el verano y casi pongamos el foco en la temporada navideña. Y si a este avance le sumamos nuestras ganas de eventos navideños, luces y mucho ‘glow’, obtenemos como resultado un ‘necesitamos ya fichar looks de inspiración navideña’.