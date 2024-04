Los 13 vestidos largos de primavera que solucionarán tus looks de oficina

Sobrellevar los constantes cambios de temperatura que se producen durante los meses de primavera no es tarea fácil, quizás por ello los vestidos largos se sitúan como un auténtico comodín, sobre todo para acudir a la oficina. Consiguen resolvernos cualquier estilismo porque no requieren de otras prendas y prácticamente de complementos. Son cómodos y funcionales y además favorecedores, lo tienen todo para enamorar a las mujeres de 30, 40 e incluso 50 años o más. Podemos llevarlos con zapatillas si buscamos el confort total, pero también elevarlos de forma sencilla con alpargatas, merceditas o mules más especiales. ¿Cuál es tu fórmula favorita?

Aunque bien es sabido que en dentro del catálogo de las se alzan desde hace tiempo como nuestras firmas de referencia con son Zara, Mango, H&M, Stradivarius o Massimo Dutti, podemos encontrar una gran variedad de este tipo de propuestas que superan la rodilla -en todas sus formas y estilo-, en este artículo hemos ido un paso más allá y hemos puesto el foco en los vestidos largos para primavera que podemos encontrar en marcas menos conocidas, pero con resultados igual de explosivos. Toma nota, no te arrepentirás de sumar uno de ellos (o más) a tu armario.