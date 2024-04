Hemos encontrado en Mango Outlet el vestido más bonito (y asequible) de la temporada

El único "pero" que, quizás, podríamos sacarle a este diseño es, precisamente, el motivo que lo ha llevado a este artículo: su precioso y pronunciado escote. Sobre todo, si eres de las que no se plantea el llevarlo sin sujetador. En este caso, los modelos con tiras multiposición no te serviría porque, por muy bajas que queden, la abertura posterior se extiende hasta el final de la espalda. Pero no desesperes porque, aún así, te quedan varias opciones: lucirlo con sujetadores adhesivos, apostar por las cintas al más puro estilo Kim Kardashian o, por último, escoger un ‘body’ que deje la espalda al descubierto. Esta última alternativa, es quizás, la más fiable para aquellas que no se fían de la capacidad adherente y de sujección del pecho de los otros dos métodos.