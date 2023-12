15 vestidos estampados para invitadas que buscan marcar la diferencia en bodas de invierno

Bien es sabido que las apuestas monocolor son opciones (casi) infalibles en lo que a looks de invitada se refiere. Sinónimo de glamour, elegancia y sofisticación, quizás por ello siempre se alzan como la elección más repetida tanto en bodas de verano como de invierno. Pero, ¿y qué hay de los estampados? Cada vez es más habitual ver vestidos protagonizados por 'prints' de rayas, flores, dibujos geométricos o abstractos en las colecciones de moda no solo enfocados en los looks de día a día, también como alternativa ideal para confeccionar el look de invitada definitivo. Lo único que hace falta es atreverse. Por todo ello, con la mirada puesta en las bodas más inminentes, hemos recopilado los vestidos estampados de invitada más espectaculares de esta recta final de 2023. Son un auténtico lujo.