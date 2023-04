Flechazo absoluto por este vestido cut out de Zara de María Fernández Rubíes (y cómo lo ha combinado)

Lo que está claro es que no puedes pasar esta primavera verano sin un vestido cut out de este estilo, capaz de destacar en looks más relajados e informales y hasta en estilismos de invitada o de plan de noche verano, un vestido que puedas transformar de prenda central de un estilismo de entretiempo, que algún día nos queda así por delante, a vestidazo veraniego.