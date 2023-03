Si buscas algo diferente para un look de invitada, este vestido de punto hará que conquistes a todos

No es que digamos que no debe haber prendas para momentos concretos, no, es que nos hemos percatado de que algunas cambias por completo de finalidad cuando decidimos llevarlas en otros contextos distintos al previsto, así como cuando le añadimos complementos, como pueden ser bolsos, gorros o sombreros. Es en este caso también donde tiene gran relevancia el tipo de calzado que utilicemos, ya que solo por este detalle podemos cambiar totalmente de registro.