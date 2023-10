Estos son los vaqueros de Mango que muy pronto estrenarán las 'influencers': son atrevidos y pegan con todo

Hay tendencias que siempre vuelven o que, aunque no hemos sido conscientes, han estado un poco a la espera para volver a ser protagonistas. En el mundo ‘denim’ esto pasa mucho y no podemos evitar destacar ese retorno a las tiendas y a los mejores looks. Porque nos gusta ir a la última, estar atentas a cualquier novedad que se presente y corroborar su máxima presencia entre los looks de expertas. ¿Y qué tenemos claro esta temporada? Que los vaqueros ‘patchwork’ vuelven este otoño.