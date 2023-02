Flechazo por los vaqueros de Massimo Dutti que ha llevado Vicky Martín Berrocal y hacen 'tipazo'

La diseñadora está en Roma y para una jornada de largos paseos por la 'Ciudad Eterna' ha optado por un look básico que da prioridad a la comodidad. Vicky Martín Berrocal ha apostado por un pantalón vaquero que mantiene la silueta que tanto le gusta, y que en este caso firma Massimo Dutti, que junto a Zara se erige como una de las etiquetas españolas más destacadas de su vestidor, un atractivo jersey de punto en blanco roto y detalles de perlas de diferentes tamaños en la parte superior de & Other Stories y zapatillas blancas New Balance, un modelo que como ella misma confiesa a través de 'stories', "no se quita ni para dormir".