Los vaqueros estrella de María Pombo que causan sensación

La influencer ha posado en su perfil de Instagram con un look otoñal en tonos oscuros que no sería nada sorprendente de no ser porque los pantalones que lleva son de todo menos tradicionales. Están confeccionados en denim negro y son ajustados que terminan con una silueta acampanada pero se salen de la norma al incluir un detalle en la parte trasera que es el que lo cambia todo.