Lo nuevo de Yerse que queremos estrenar ya

La firma se adelanta a la primavera con una colección en la que hemos fichado un sinfín de básicos ideales. Mira, mira...

Woman.es para Yerse

Nos ha vuelto a pasar. Es escuchar las campanadas que marcan el comienzo del año y ya nos morimos de las ganas de dejar a un lado chaquetones y bufandas para estrenar prendas algo más livianas y, sobre todo, empezar a ver cuáles son las propuestas de nuestras marcas favoritas para la temporada que está al caer. Por eso nos ha hecho muchísima ilusión ver que Yerse ha lanzado una pre cápsula pensada para una primavera temprana o como presagio de una primavera que está a punto de llegar. Se llama Morning Skies y está compuesta por un conjunto de prendas en tonos neutros que van perfectas para esos días en los que el frío nos da una tregua y los primeros rayitos de sol empiezan a calentar.





Rayas marineras de invierno, diseños de punto suave y ligeros en mezcla de lana y algodón. Gamas de anaranjados que se funden con tonos rosas. Azules celestes que se transforman en marinos. Morning Skies by Yerse es un sueño primaveral del que no querrás despertar.

Una firma 100% comprometida

En Yerse llevan marcando tendencia desde 1964, por eso, su compromiso con la moda y el medioambiente viene de lejos. Para esta nueva colección han apostado por el algodón orgánico en sudaderas y camisetas, un material que favorece los ciclos naturales de la tierra. Y es que el algodón es la fibra más antigua, presente en la indumentaria de todas las civilizaciones. Aporta una gran resistencia, una buena absorción y transpiración. Ofrece comodidad y bienestar al contacto con la piel.

El de Yerse, además, cuenta con la certificación internacional GOTS (Global Organic Textile Standard). En su cultivo no se emplean ni pesticidas y ningún fertilizante químico, así no se daña el medio ambiente. Además han utilizado tinturas vegetales realizadas por el proceso 100% ecológico EYAND (Ecologic Yarn and Natural Dye), certificado por OEKO-TEK y GOTS, que hace que las prendas duren más y proporciona un ahorro de energía y agua de hasta un 40% en el proceso de tinte.

Unas pautas de sostenibilidad para llevar más allá el concepto slow que tienen en la firma. Una manera de hacer moda, pausadamente, que les representa absolutamente. "Nuestras prendas conllevan una actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente, hacia los productores que las fabrican y hacia las mujeres que las visten. Eso implica ritmos de producción humanizados que no son los más rápidos, pero sí los más conscientes"; explican los responsables de Yerse.

Desde Woman hemos querido elegir nuestros looks favoritos de Morning Skies by Yerse: