La camisa que no se arruga ni se ensucia llega a Madrid

Se presentan como "moda infinita" y circular, que es reciclable y elaborada con material reciclado.

Cristina Delfín

"No entendíamos por qué la ropa de uso diario no había evolucionado, necesita tantos cuidados y dura tan poco, con lo que contamina crear una prenda en la otra punta del mundo", argumentan los responsables de Sepiia en la web de su negocio, que abrió en 2016 con el fin de hacer "ropa cómoda, duradera y de fácil cuidado con materiales innovadores y sostenibles" y que, tras recoger varios premios de emprendimiento e innovación, ahora abre su primera tienda física en Madrid (C/ Hortaleza, 102).

¿Y qué tiene de especial? Mucho, porque Sepiia presume de haber logrado crear ropa que no se arruga ni se ensucia a la vez que es capaz de compensar sus emisiones de CO2 ("ya hemos compensando todo el CO2 que generaron nuestras prendas y envíos durante 2020", aseguran) y garantizan que no han dañado a ningún animal de forma directa o indirecta en el proceso. Además es sostenible y trabaja con talleres españoles y portugueses.

La lista de logros no termina aquí: la marca afirma que hace "moda infinita" en cuanto a circularidad, es decir, es reciclable y parte a su vez de materiales reciclados, dando lugar a prendas con "infinitas vidas".

"La moda necesita (re) diseñarse", proclama uno de sus eslóganes, que aboga por crear prendas teniendo en cuenta no solo cómo van a usarse, sino qué será de ellas al final de su vida útil, a la vez que su nueva tienda, llena de probetas, muestra qué ocurre cuando una de sus camisas de fibra se mancha con, por ejemplo, líquidos.

"No dejes que una mancha arruine un buen día", indican mientras un vídeo muestra cómo las gotas no traspasan el tejido gracias a su "tecnología antimanchas e invisible a prueba de accidentes", y una foto muestra a una modelo vertiendo lo que parece zumo de tomate sobre su camiseta verde con una casi sonrisa.

Además, el tejido neutraliza las bacterias causantes del olor corporal gracias a las nanopartículas de plata, por lo que sus prendas están diseñadas para ser lavadas con menos frecuencia.

Su tecnología también invita a que nos olvidemos de la plancha para siempre.

En cuanto a los precios de estos ingenios tecnológicos, oscilan de los 34,90 euros (el precio de una camiseta de manga corta básica) a los 74,90 euros que cuesta su camisa blanca, una de las prendas estrellas de la casa que se puede adquirir con línea oversized o slim.

Por lo general, se trata de tops esenciales (blusas y camisetas), en tonos lisos. Hay sección de hombre, mujer y niños. Mira sus prendas estrella.