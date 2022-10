Sassa de Osma es la mejor embajadora de su marca de bolsos (y de la moda 'made in Spain') con este lookazo de entretiempo

La esposa de Christian de Hannover, empresaria e icono de moda, ha estrenado un conjunto de moda española del que nos gusta absolutamente todo: el vestido, la blusa, las bailarinas y, por supuesto, el bolso que ella misma ha diseñado.

SILVIA VÁZQUEZ

El estilo de Alessandra de Osma no deja de sumar admiradores. Pese a que se suele mantener lejos del foco mediático, desde que entró a formar parte de la familia real de Hannover tras su matrimonio con el príncipe Christian, su buen gusto a la hora de vestir no ha dejado de acaparar titulares en las revistas de moda y 'likes' en las redes sociales. No solo es una de las aristócratas más elegantes de nuestro país, sino que además se ha convertido en una de las grandes embajadoras del sello 'made in Spain'; tanto que ella misma dirige una firma de bolsos hechos a mano en España.

Sassa (que así es como le llaman en su círculo más cercano) fundó Moi & Sass en 2018 junto a su socia, la diseñadora gráfica chilena Moira Laporta, con el objetivo de crear bolsos de alta calidad que pudieran ser funcionales. "Un diseño 'cool', práctico y de buena calidad que sirviera a las mujeres para llevar la oficina a cuestas, pero a la vez con un precio competitivo", nos explicaba ella misma un par de meses después de lanzar el proyecto. "Fue un reto".

Cuatro años más tarde la llamada princesa de los Andes ha demostrado en primera persona lo versátiles que son sus diseños en numerosas ocasiones. ¿La última? Esta misma semana, cuando ha compartido en su perfil de Instagram un álbum de fotos con un look compuesto en su totalidad por piezas de marcas españolas que ha captado la atención de sus más de 100.000 seguidores.

El bolso en concreto es el modelo 'Ana' de cuero marrón, que destaca por su forma de media luna (una silueta de plena tendencia) y su correa de hombro trenzada. Actualmente está en la sección de rebajas de su web y cuesta 236 euros (antes 295 euros).

El resto del conjunto también ha suscitado el interés de sus fans; y no nos sorprende, ya que es perfecto para esta época de entretiempo en la que toda inspiración es bienvenida. Su propuesta pasa por jugar con las capas, combinando un vestido de tirantes con una blusa de manga larga abullonada. Ambas prendas pertenecen a la marca sostenible Nina Blanc y, como prueba el estilismo de Alessandra, resultan de lo más versátiles.

El vestido (que es de edición limitada y tiene un precio de 195 euros) puede funcionar tanto en solitario para el verano como junto a blusas, camisas y jerséis en los meses más fríos; lo mismo ocurre con la blusa azul (que actualmente está en preventa por 145 euros), ya que abarca desde looks de oficina hasta opciones mucho más 'casual'.

Mención aparte merecen sus zapatos, unas bailarinas con lazada al tobillo y puntera cuadrada que llaman la atención por su color verde caqui. La casa que está detrás de este calzado es Augusta (una de las favoritas de 'it girls' e 'influencers') y el precio de este modelo es de 170 euros. ¡Nos encantan!