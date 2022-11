Ambas homenajearon a sus personajes de ficción favoritos y elevaron la temperatura con sus disfraces de látex, pero no cualquier látex.

Clara Hernández

Tanto Rosalía como Kim Kardashian celebraron por todo lo alto la fiesta de Halloween con sus disfraces, que mostraron en las redes (y que pronto se hicieron virales), y que tenían varios puntos en común. Para empezar, tanto una como otra decidieron transformarse en uno de sus personajes favoritos de ficción y, en ambos casos, en mujeres fuertes, poderosas, con habilidades especiales y con una estética de cómic, muy sensual.

Así, mientras Rosalía eligió transformarse en Asuka, la piloto del Evangelion unidos 02 de la serie de anime 'Neon Genesis Evangelion' (tanto la artista como su pareja, Rauw Alejandro, que se vistió como otro personaje de la misma serie, Shinji Ikari, son unos apasionados del manga y anime japonés), Kim Kardashian brilló como Mística, el famoso personaje de Marvel. Además, ambas interpretaron sus personajes embutiéndose en ceñidísimos monos dé látex que que estilizaban la silueta a la vez que pronunciaban las curvas.

Poco después de que Kim iniciara una mutación de belleza alienígena con un mono añil de piel escamosa, pelo con efecto 'wet' y esclera ocular amarilla, inspirándose en la villana enemiga de los X-Men, Rosalía deslumbraba a sus perfiles sociales con look acharolado de la cabeza a los pies, teñido en rojo, y combinado con larga melena pelirroja, y nuevo nombre: 'La Asukalía', un nombre compuesto del de Asuka (que siempre la lía) y el suyo.

Pero hay algo más que une los dos disfraces de Kim Kardashian y la cantante española. Se trata de la marca que está detrás de sus looks, una firma apasionada del látex, que traslada a sus disfraces pero, también, a corsés, medias, tocados, guantes de todas las longitudes, culottes, vestidos, capas, sujetadores, minifaldas o monos. Y que se ha convertido en la obsesión de numerosas celebrities, como Miranda Kerr (que lució uno de sus modelos también para Halloween, un outfit de Cat Woman, que se puede adquirir en su página por 697 euros), Beyoncé (con mono negro de la casa en su campaña de Tiffany & Co, o con body hipersexy en el videoclip 'I'm that girl'), Demi Lovato (con 'total look' negro en el vídeo musical de 'Skin of my theeth', o body en ese color en el arte gráfico de su disco 'Holy Fvck') y Billie Eilish (lució sus guantes modelo Ópera en su instagram).

Se trata de Vex Clothing, una marca californiana con más de dos décadas de experiencia, que cuenta con tiendas físicas en Nueva York y Los Ángeles, y que presume de realizar sus creaciones a mano. Y que está más que acostumbrada a protagonizar portadas de revistas, series y perfiles en redes con sus creaciones rompedoras y cañeras.

Sus corsés, vestidos de noche, bikers, bikinis, faldas o leggings también se los has visto a Katy Perry sobre el escenario, así como a Celine Dion, Karol G, Camila Cabello, Cardi B, Kendall Jenner, Khloe Kardashian o Jennifer Lopez, entre otras.

¿Látex o cuero? Así se lleva en la pasarela: