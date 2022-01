En las rebajas de Pull & Bear hemos encontrado el abrigo de Mery Turiel que está a punto de agotarse

La 'influencer' Mery Turiel nos descubre en las rebajas el abrigo efecto pelo que amaremos todos los inviernos de nuestra vida.

Cuando rastreamos alguna de las cuentas de Instagram de nuestras 'influencers' favoritas, siempre se nos plantean las mismas dudas. Generalmente, tienen mucha relación con su selección de prendas a la hora de hacernos con ellas. Y es que con este frío, si Mery Turiel aparece con un abrigo osito, no podemos evitar pensar dónde lo habrá conseguido y nos descubre así que aunque se trata de un diseño de Pull & Bear de hace años, podemos encontrar en rebajas uno igual.

Tal y como preveíamos, Mery Turiel nos está salvando el invierno. La 'influencer' no solo se ha encargado hasta el momento de proponernos looks de fiesta invernales, sino que ahora además está mostrando ciertas combinaciones que tienen mucho que ver con el mundo rebajas, y eso nos encanta.

Parecía que ya habíamos fichado el abrigo estrella en las rebajas de Mango, y decimos parecía porque nos vuelve a lanzar una nueva propuesta que, como siempre, supera a la anterior. No sabemos si queriendo o sin querer, la 'influencer' saca de su fondo de armario justo ahora una selección de prendas de otras temporadas que, casualmente, de alguna u otra forma encontramos en la sección de rebajas.

Localizamos hace unos días gracias a ella la blazer 'tweed' súper rebajada en Mango Outlet, de hecho es que nos encantó porque impulsa así el aprovechar los descuentos para invertir en prendas clásicas que nunca pasan de moda. Algo así como lo que ha sucedido de nuevo con el abrigo teddy que todas, en algún momento, hemos deseado tener en el armario.

Este diseño de Pull & Bear, en concreto, pertenece a otra temporada. De hecho es que lo hemos encontrado en su web pero, ni más ni menos que, en sus rebajas (ahora por 25,99 €). Este diseño efecto pelo, en tono marrón y de corte largo es ideal para combinar con todos y cada uno de nuestros looks, todos los inviernos de nuestra vida porque, en definitiva, es un diseño que por su versatilidad vuelve a nuestro armario cada nueva temporada. Pero, ¡date prisa! Porque está a punto de agotarse, y no nos extraña. Así que, aprovecha Instagram para buscar inspiración y no te desesperes por encontrar un diseño igual o similar, porque te aseguramos que darás con él.