¿Aún sin peto de flores? El de Mery Turiel vas a desearlo con todas tus fuerzas

La última publicación en Instagram de la influencer ha conseguido que nos planteemos hacernos con la última prenda viral de la temporada. Un peto de estampado floral para invierno.

Julia García

Su vocación es la de pieza clave de primavera y, sin embargo, el peto de flores ha pasado a ser viral por sorpresa en otoño. La estación dicta que las hojas se caigan pero que en estos monos que tanto hemos visto en redes en los últimos tiempos se estampen con la idea de alegrar cualquier look esta temporada.

Nos resistíamos a rendirnos ante esta tendencia hasta que en Zara vimos uno que automáticamente entró en nuestra lista de deseos gracias a Verónica Díaz, pero es que ahora ha sido Mery Turiel quien nos ha hecho desear esta prenda que teníamos olvidada desde nuestra más tierna infancia a pesar de lo favorecedora que puede llegar a ser.

El de Mery está repleto de motivos bucólicos en tonos rosas, naranjas, azules y verdes dando así a una combinación de colores de lo más animada y solo ha necesitado un jersey de punto crudo para que nos entren unas locas de incluir uno así en nuestro armario.

¿Verdad que te ha encantado? A ti y a las más de 15 500 personas que han dado 'like' en la publicación que la instagramer ha compartido en sus redes junto con una interesante reflexión sobre el amor propio.

Además de su genial uso del color es su diseño, ajustado a la cintura, con botones de madera y sutiles volantes en la parte superior, lo que lo hace irresistible. Está inspirado en la década de los 70 y, en concreto, en una de las musas de aquella época, Jane Birkin, por las que recibe su nombre dentro de la colección de la firma española Seima a la que pertenece y de la que está detrás la también influencer Rocío Camacho. El precio de este peto es de 44,95 euros y aún está disponible en todas las tallas en la tienda de esta marca española.

Si eres de las que no termina de ver que los prints florales como el elegido por Mery Turiel pueden funcionar en los meses de frío pero quieres sumarte a esta moda que no parece va a quedarse en pasajera no olvides que el abanico de posibilidades en este sentido se ha multiplicado por mil en este 2021, especialmente en el terreno del denim en el que hay monos y petos vaqueros para todos los gustos. Aquí tienes una selección que terminará por convencerte.