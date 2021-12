Mery Turiel nos soluciona en Mango nuestra búsqueda de un bolso de fiesta

Gracias a la influencer hemos localizado por fin el que será nuestro complemento imbatible a la hora de acudir a cualquier evento nocturno.

Julia García

Aunque es muy probable que a estas alturas del calendario ya tengas clarísimo que te vas a poner en Nochevieja, no nos extrañaría ni lo más mínimo que seas parte del grupo de rezagadas que tiene todavía serias dudas. Dudas que puede que te disipen el último look de Mery Turiel, todo 'made in' Mango. La influencer ha compartido por fin los secretos de su outfit de Nochebuena.

El fin de semana, en un reels, pudimos ver de refilón que su apuesta para la ocasión fue una de las prendas de fiesta de la temporada, el top joya. Ahora, gracias a unas fotos donde se aprecia el estilismo al completo, hemos podido comprobar que efectivamente esta fue elección, en la línea de otras celebrities que han posado en distintos eventos con tops joya. Entre otras, Dakota Jonhson y Laura Escanes, que llevó hace poco un diseño de Zara.

El de Mery Turiel no es de la firma de Inditex, sino de la otra marca low cost española de referencia, Mango. Desgraciadamente, eso si, esta agotado en la actualidad en la tienda online de la firma catalana, si bien puedes apuntarte para que te llegue la correspondiente cuando se reponga este top en triangulo que puedes llevar como la influencer valenciana, a modo sujetador exterior, o bien encima de una camiseta o top oscuro, tal y como propone el equipo creativo de Mango.

Turiel apostó por lo primero al acompañar la prenda en cuestión por un traje negro que también es de la misma marca.

El traje es pura tendencia: pantalones rectos de tiro alto y americana con doble botonadura, cruzada (está rebajada y disponible en la tienda online). Perfecto para looks de fiesta con unas sandalias de tacón o en clave working con un botín o zapato de tacón cerrado. Incluso, aunque sea negro, puedes llevarlo de manera informal si lo acompañas con unas deportivas blancas, por ejemplo.

Pero, aunque las prendas descritas bien merecen que las hagamos hueco en nuestro armario, lo que más nos ha llamado la atención del total look de Mano de Mery Turiel ha sido el bolso de fiesta. No es sencillo encontrar diseños perfectos para días tan señalados como la Nochevieja, y este bolso plateado de malla con cadena corta de metal nos parece la opción perfecta, ¿no crees?

La buena noticia es que el bolso si está disponible por 29,99 euros, así que si lo deseas, llegarás a tiempo de lucirlo para despedir el Año Nuevo y dar la bienvenida al 2022. Además, ten claro que si lo compras acabará siendo tu acompañante fiel en las bodas de primavera.