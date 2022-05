Probamos los vaqueros 'push up' y (¡spoiler!) nos flipa el resultado

El último lanzamiento de Salsa ha dado mucho que hablar en la redacción de Woman. Estas son nuestras impresiones al ponernos sus nuevos jeans con efecto 'push up'.

SILVIA VÁZQUEZ

No sabíamos cuánto deseábamos unos vaqueros 'push up' hasta que probamos los nuevos de Salsa. Esta es la sensación que compartimos en la redacción de Woman después de haber comprobado en primera persona la 'magia' de estos pantalones que, además de realzar los glúteos como prometen, estilizan la figura y sientan de vicio, tengas el cuerpo que tengas.

Pero, como no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo, nosotras mismas hemos realizado el experimento y nos hemos probado los seis nuevos modelos de la colección 'Push Up Destiny' de la firma portuguesa.

Marta Lasierra, directora de moda de Woman, fue la encargada de escoger los diferentes looks para que seis de nosotras contáramos nuestra experiencia con estos vaqueros, ya disponibles con tres patrones diferentes (recto, pitillo y campana), en distintos tonos que van desde el crudo hasta el 'denim' oscuro y con tallas desde la 32 hasta la 50. Estas son nuestras conclusiones.

Tamara Conde, redactora de Woman.es: "Un fondo de armario"

Lo que busco en unos vaqueros por encima de todo es la comodidad y los 'Push Up Destiny Skinny' lo cumplen a la perfección. Se adaptan perfectamente a mi cuerpo y además, al ser de tiro alto estilizan mucho la figura. La versatilidad también es un punto a favor y es que son unos vaqueros sencillos, pero que valen para cualquier ocasión. Un fondo de armario en toda regla.

Andrea Arabia, directora de Woman.es: "Moldea sin renunciar a la comodidad"

Lo único que le pido a un vaquero es que sea cómodo y que tenga el tiro alto porque estiliza más, por eso cuando la directora de moda me habló de los nuevos jeans de Salsa 'Push up Destiny' me dije, "tengo que probarlos". Me atreví con los de tono crudo y el efecto es muy favorecedor. Sin renunciar a la comodidad, el vaquero moldea el cuerpo gracias a las pinzas laterales y el diseño de los bolsillos traseros. Me encanta llevarlos con una americana oscura y unas alpargatas con cuña.

Fátima García, diseñadora de Woman.es: "Como una segunda piel"

Quiero (necesito) centrarme en el asombroso efecto 'push up' de estos vaqueros. Hasta ahora no había experimentado un efecto tan bien trabajado (y con tan buenos resultados) como el de los 'Destiny Flare' de Salsa. Se adhieren a la zona en cuestión como una segunda piel y, la disposición de sus costuras y bolsillos traseros, realzan de inmediato mis curvas, elevando el final de la espalda hasta situarlo en el lugar en el que debería estar ubicado en un mundo sin gravedad. Nunca unos pantalones me habían ahorrado tantas sentadillas. Gracias, Salsa.

Patricia Álvarez-Palencia, coordinadora de Woman.es: "Un extra de confianza para sentirte empoderada"

Siempre he creído en el poder de un buen par de vaqueros pero sinceramente, nunca había tenido unos como los 'Destiny Flare' con lavado oscuro de Salsa. La forma en la que están confeccionadas las costuras hace que inmediatamente el culete se levante y se vea mucho más bonito lo que, seamos sinceras, nos gusta a todas. Son perfectos para darte un extra de confianza en los días en los que necesitas sentirte empoderada y además, el corte acampanado hace que sean mucho más favorecedores ya que estilizan la silueta y te dan un aire setentero que me encanta

Silvia Vázquez, redactora de moda de Woman.es: "¿Efecto moldeador o efecto culazo?"

Como fan incondicional de los vaqueros, tenía muchas ganas de probar el nuevo lanzamiento de Salsa. Me he decantado por el patrón 'skinny' y me ha sorprendido, además de su efecto moldeador (también conocido entre mis amigas como 'efecto culazo'), su capacidad para estilizar la silueta incluso combinados con calzado plano (en este punto, para mí es fundamental el tiro alto). En resumen: cumplen con todo lo que le pido a unos jeans, así que ¡se quedan en mi armario!

Begoña García, asistente de estilismo de Woman: "Se adaptan desde el minuto uno"

Desde el minuto uno que me puso los pantalones 'Destiny Slim' de Salsa se adaptaron genial. Además, su cintura alta y elasticidad hace que me pueda mover con facilidad, sobre todo para mi trabajo en las producciones de moda. Su estilo efecto lavado le da el plus perfecto para el verano.