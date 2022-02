Así se llevan los pantalones que arrasan esta temporada, según las dos actrices.

Clara Hernández

Ya te lo avisamos a principios del invierno: los pantalones cargo, una de las estrellas de la estética Y2K (el estilo de los años 2000), iban a dar mucha guerra. Mientras Balmain, Blumarine o Dolce & Gabbana lo subían a las pasarelas, numerosas marcas se han apresurado a reinterpretar ese modelo holgado, con grandes bolsillos exteriores, que es perfecto para el invierno y el entretiempo.

Y sus fans crecen: Katy Perry los utilizó para acudir a la última Super Bowl, Emily Ratajkowski los ha adoptado como su uniforme de temporada (los tiene lisos y con estampado de camuflaje, en color verde caqui, para pasear por las calles de Los Ángeles o por paisajes nevados) y Paula Echevarría brilló en enero con una versión en color beige de su propia marca, Space Flamingo, que utilizó para recrear un 'total look' de aire militar, con botas 'track' y abrigo con botones dorados. Ahora, ha vuelto a repetir la fórmula pero con otros elementos. Así, la actriz de 'Velvet' nos ha dejado otro estilismo de 10 muy coordinado con unos pantalones cargo en marrón canelo, los mismos botines negros de su look anterior, jersey a juego con un soldado impreso, gorra, cinturón, bolso de bandolera y una blazer con solapas polipiel que aporta un toque glamouroso al conjunto (sí, no hay que tener miedo a caer en el exceso o abusar de prendas de aire militar o marinero porque el efecto final es así de urbano y elegante).

Por cierto, todas las prendas que lleva Paula Echevarría, excepto el polo que es de Ralph Lauren y las botas, de Zara, pertenecen a su firma, Space Flamingo, que se ha revelado como una apasionada de los looks militares y marineros (a estas dos temáticas dedica sus dos colecciones principales). Y hay buenas noticias: muchas de sus prendas están rebajadas. Así, el precio de la chaqueta, que es semientallada, es ahora de 185,50 euros (antes costaba 265 euros) mientras los pantalones, el modelo 'Vivos Militar', cuesta 150,50 euros (antes, 215 euros).

La fiebre de los pantalones cargo sigue atrayendo a más y más adeptas. Además de Beyoncé, las hermanas Hadid, Marta Ortega, Ester Expósito oo Rocío Osorno, esta semana se sumaba Ana Rujas, la actriz premiada por los Premios Feroz 2022 que nos conquistó entonces vestida de diosa de invierno por Dior. La cocreadora y protagonista de la serie 'Cardo' nos ha proporcionado una de las combinaciones más sencillas que triunfó en los años 2000: a sus pantalones de cargo con 'print' de camuflaje les ha añadido una camiseta azul eléctrico corta y ajustada.

¿Te animas con los pantalones cargo? Prueba con un 'crop top' o microcamiseta, y botas estilo Dr. Martens. Si quieres darle una vuelta para que tenga un estilo sofisticado, selecciona prendas en colores neutros e incluso llévalos con zapatos y sandalias de tacón, siempre que el pantalón tengan el bajo estrecho.

Seleccionamos los pantalones cargo más ideales de la temporada: