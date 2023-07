¡Atención! Los pantalones del pijama son el último viral del verano

Claro que, el hecho de sacar las prendas íntimas del dormitorio no es ninguna novedad. De hecho, marcas danesas como By Malene Birger ya contaban en su catálogo con conjuntos de rayas que emulaban a pijamas, eso por no hablar de los ‘shorts’ inspirados en los ‘boxers’, que llevan acompañándonos varios veranos. Aunque eso sí, ahora son los pantalones largos los que acaparan todo el protagonismo entre las ‘insiders’.