4 looks con los que Olivia Palermo se ha ganado Madrid en su reciente visita

La modelo, empresaria de su propia firma de belleza y titular de una de las cuentas de Instagram con más seguidoras fashionistas brilló con cuatro opciones de estilismos muy distintos.

Clara Hernández

Modelo, empresaria (ha fundado Olivia Palermo Beauty, la marca que fue a presentar a Madrid), embajadora de diferentes firmas y, sobre todo, musa del 'street style' y propietaria de un estilo superchic y neoyorkino que inspira a más de 7,2 millones de usuarios (el número de seguidores con el que cuenta su perfil en Instagram). Así es Olivia Palermo, que hace poco visitaba España, concretamente Madrid, para dar a conocer los productos de su firma, cuyo eslogan es buscar belleza y sostenibilidad.

Durante su visita a la capital, y como no podía ser menos, la 'it girl' nos proporcionó además algunos de esos estilismos que nos entusiasman con elegancia vibrante y cosmopolita, o bien con sabor casual y urbano (hubo más de un look que merece la pena comentar), y siempre efectivos. De los que hay que hablar, sí o sí.

1. Look de básicos en blanco y negro

Para su presentación en el centro Wow de Madrid, la modelo eligió una fórmula que siempre funciona: un impecable look de básicos en blanco y negro que dejaba protagonismo a los colores de su maquillaje, en tonos berenjena (tanto los párpados como los labios), perteneciente a su colección. El conjunto estaba formado por pantalones negros rectos y tobilleros con doblez en el bajo, top minimalista con cuello redondo en color blanco y sobrecamisa de cuero negro con efecto piel de serpiente, una prenda imponente y desenfadada (importante, que sea oversize, como la suya) para completar un estilismo versátil, de aire 'working'.

En los pies, la modelo, conocida por su pasión por los complementos, cambió los mocasines (preciosos) que llevaba para el viaje (el modelo Magente Code 10 de Fratelli Rossetti) por unas sofisticadas sandalias destalonadas blancas con tacón que tienen una hebilla dorada y una parte de PVC. Se trata de los mules GZ Infinity de Giuseppe Zanotti, que hemos encontrado actualmente rebajados por 486 euros).

Manicura y pedicura en color rojo oscuro han sido el broche final de este look cómodo y minimalista.

2. El 'total white' de inspiración nupcial

El color favorito del momento de las 'royals' (de la reina Letizia a Meghan Markle o Kate Middleton), que lo utilizan en estilismos monocromos, también es una de las opciones favoritas de Olivia Palermo.

Durante su visita a Madrid, la modelo utilizó un 'total look' blanco romántico compuesto por un vestido largo de encaje blanco de macramé con motivos florales semitransparente, escote de pico y falda evasé de Giambatttista Valli (y disponible por unas 3.900 euros). Lo combinó con un original chaleco también blanco que evocaba las costuras de los chalecos clásicos denim.

¿Cómo combinarlo? Con pendientes largos y, sobre todo, unos mules joya completamente planos en color plata y brilli brilli. Divinos.

3. Con conjunto 'made in Spain'

Olivia Palermo ya confirmó, con el outfit negro que encabeza este listado, su pasión por las sobrecamisas utilizadas como chaquetas. En busca de un look más casual para cenar con amigos en un restaurante de Madrid, La Taberna La Carmencita, la modelo nos enamoró con crop top con escote midi y falda midi con cintura elástico de lino a juego en tonos ocre que, atención, llevan firma española. Se trata de Masscob, una firma enamorado de las prendas orgánicas, artesanales y fluidas en colores neutros.

La falda es el modelo de 'Conga' que tiene un precio de 278 euros y que, después de la aparición de la modelo, se ha agotado (la web, sin embargo, ofrece la posibilidad de apuntarse en lista de espera). En cuanto al top, de la misma marca, tiene un precio de 155 euros y ha corrido la misma suerte que la falda.

Sobre este conjunto, Olivia ha lucido una sobrecamisa oversize de manga corta en color beige. Este outfit lo conocimos gracias a una fotografía que el diseñador Jorge Redondo (de Redondo Brand) compartió en su perfil de Instagram.

Por supuesto, la socialité iba con el maquillaje, de su marca, a juego.

4. Con falda con plumas y camisa estampada

Otro de los looks con los que la neoyorkina causó sensación. En naranja, uno de los colores estrella de la temporada, brilló con falda midi de punto tipo lápiz con detalle de bolsillos bordados en crochet y plumas en un lateral y en el bajo.

Se trata de una prenda de la firma estadounidense Andreeva, el proyecto familiar de una madre y una hija (Olga y Marina Andreeva), que apuestan por las creaciones artesanales de calidad y por ofrecer "moda para mujeres hecha por mujeres" de todo tipo de cuerpos. Su precio es de 398,95 euros.

Para acompañar esta falda vibrante y llamativa, la experta en moda ha elegido una camisa de manga larga, con cuello de pico, igual de vistosa que juega con el concepto de las plumas, que en ella están estampadas en color blanco.

Un clutch rosa con pedrería es el accesorio estrella del conjunto (¡el color nunca está de más!).

