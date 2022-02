La 'influencer' madrileña no ha podido esperar más para estrenar el vestido de la colección de edición limitada en colaboración con el Ballet de Nueva York.

Cecilia Franco

La nueva colección de Zara ha superado todas nuestras expectativas. No podemos dejar de pensar, sobre todo, en esa selección de prendas que conforman la colección de edición limitada que une a Zara con el Ballet de Nueva York. Y parece que no somos las únicas, porque Mery Turiel no solo es que tenga esta colección constantemente rondando en su cabeza, es que no ha podido esperar más y ya ha estrenado el vestido más espectacular de la colección. ¡Y, ni más ni menos, que paseando diva por el centro de Madrid!

Sabíamos que esta edición limitada iba a dar mucho que hablar. Y aunque realmente se trate de una colección pensada para la temporada de primavera, parece que son muchas las que no se han podido resistir a estrenar estos tesoros del gigante 'low cost' antes de tiempo. Rocío Osorno se adelantó a la primavera con el conjunto floral de esta misma colección y entendimos perfectamente este adelanto. De hecho, es que no ha sido la única y Mery Turiel ha demostrado tener ya en su armario dos de las piezas de esta colección. ¡Dos!

Hace unos días nos conquistaba con el romanticismo y versatilidad de la chaqueta multiposición ideal para el día a día. Pero ahora ha querido sacar de la colección Zara x Ballet de Nueva York una de las opciones de fiesta que se convertirá en la más deseada de esta mágica colección.

La pieza que ha paseado por el centro de la ciudad se trata de un vaporoso vestido negro, que nos traslada a 'El lago de los cisnes' y nos recuerda mucho al cisne negro. Este vestido corto de tirante fino y volantes confeccionados con tul, ha sido combinado con unos salones clásicos y un cinturón fino que ayuda a crear ese efecto fruncido que estiliza mucho la figura.

Así es la colección primavera de edición limitada de Zara x Ballet de Nueva York Ver 10 fotos

¿Aún no has descubierto los tesoros de la New York City Ballet? Pues no te despistes demasiado porque está provocando sensación y ya han tomado las calles de la gran ciudad de la mano de las que más saben de moda. Esta primavera sube al escenario y baila 'El lago de los cisnes' con lo mejor de Zara.