El conjunto que revolucionará la próxima temporada, ya lo hemos encontrado y de esta forma luce Mery Turiel la propuesta.

Cecilia Franco

Nos encontramos en ese momento que aunque estamos encantadas con el invierno y todos los 'lookazos' que estamos creando con nuestra colección de botas blancas, es cierto que una parte de nuestro corazón está inevitablemente pensando en la primavera. Porque, a pesar de no querer reconocerlo, nos apasiona el buen tiempo, así como estrenar conjuntos tan maravillosos como el que nos descubre Mery Turiel en Asos que, por cierto, está a punto de agotarse.

Parece que no somos las únicas que estamos deseando con todas nuestras fuerzas la llegada de la nueva estación. Pero es que, realmente, no hay nada como disfrutar del calor del sol, de las buenas temperaturas en una terracita o, simplemente, conectar con la naturaleza y sus preciosas flores que alaban la estación más alegre y llena de luz. Todo esto, junto al estreno de conjuntos primaverales como el que nos propone Mery Turiel, es una sensación insuperable.

La 'influencer' no deja de revolucionar el mundo de la moda. De hecho, es que a lo largo de todo el invierno, se ha encargado de descubrirnos hasta en las rebajas de Mango el abrigo estrella de la temporada. Pero parece que como experta en moda ya va teniendo claro algunas de las prendas con las que no podremos vivir la próxima temporada. Y, sí, nosotras no hemos tardado en ficharlas y en darnos cuenta que Mery tiene toda la razón, este conjunto define perfectamente lo que es para nosotras la primavera y estamos deseando que esta combinación sea una realidad en la gran ciudad.

El look en cuestión que ha elegido con motivo de su cumpleaños, se trata de un conjunto de Asos compuesto por falda y top. Un conjunto blanco con diseño bordado de mosaico de falda midi con abertura en el bajo y top de escote cuadrado y mangas abullonadas. Si bien, parece que no somos las únicas que vemos en este conjunto el claro candidato a reinar la temporada, porque hemos encontrado la falda de este conjunto agotada. Pero podemos comenzar por combinar el top, con nuestros jeans favoritos y esperar para crear el 'total look'. ¡Para todo hay solución!