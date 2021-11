¿No eres muy fan de las botas militares? Con este diseño que nos descubre Mery Turiel al fin encontrarás una razón para caer en las redes de la moda más cañera.

Cecilia Franco

Hay muchas maneras de decir que para gustos, los colores. En el mundo de la moda la línea entre fans y detractoras de una tendencia es real. En este caso nos centraremos en las botas militares. No se trata de un diseño que a todas guste, pero te aseguramos que cuando veas el diseño de Lefties que ha encontrado Mery Turiel, desearás darle una oportunidad.

Las modas vuelan, el 'street style' se atreve con tendencias imposibles y tú siempre enfrentándote a tus límites, esos que jamás te pondrías. Sin embargo, las cosas cambian y ahora ese 'nunca digas nunca' te das cuenta que existe al descubrir que siempre hay nuevas ideas que tratarán de convencerte o, lo que es lo mismo, lo que provocó hace unos días Paula Echevarría al hacernos soñar, o en esta ocasión, Mery Turiel.

Todo lo que se propone la 'influencer' madrileña, lo consigue. Ya sea emocionarnos o remover nuestros sentimientos con sus reflexiones a través de Instagram, o sus 'lookazos'. Se atreve con ideas 'sporty' cómodas y bonitas, a partes iguales, con opciones de fiesta e, incluso, con lo más cañero del momento.

Y es que si hace unos días no nos importaba que bajaran las temperaturas, ahora con esta versión 'low cost' de las botas militares de caña alta estaremos encantadas con este frío.

El look en cuestión es de Lefties y esta compuesto por una minifalda de cuadros con abertura y jersey básico negro. ¿El toque especial? Lo consigue con las botas militares de caña alta también de Lefties (35,99 €), en color negro y cordones infinitos. Con ellas, nos demuestra que la versatilidad de este diseño puede ser infinita y que en la versión de caña alta podrás encontrar esa oportunidad que tanto buscabas.

¿Nunca has creído en las botas militares? Pues no hay más que observar el diseño de Mery Turiel para darnos cuenta que dan un 'rollazo' espectacular al look y que, además de calentitas, son perfectas para combinar con minifaldas. Así que sí amigas, a sacar las minifaldas del armario y a combinar con todas nuestras botas más cañeras. ¿Te atreves?