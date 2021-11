La 'influencer' Mery Turiel ha encontrado la combinación más cómoda perfecta para andar por casa y arrasar por las calles madrileñas.

Cecilia Franco

Nos encanta ir a la oficina siempre perfectas, con nuestros vestidos rentrée favoritos y complementos. Llega el fin de semana o un día festivo y nos apetece estar cómodas en casa, pero a la vez, tan monas que podamos salir tal que así a la calle a comprar el pan. Es decir, al igual que Mery Turiel en uno de sus últimos post en el cual nos descubre el body de Intimissimi más cómodo y favorecedor.

Porque en Instagram no solo tienen cabida los looks de 'street style' elaborados o ideas de invitada, sino que en más de una ocasión nos han demostrado que ahora los looks más relajados no solo han encontrado hueco, sino que están cobrando mucho protagonismo.

Los looks más cómodos han llegado a nuestra vida para quedarse y ahora hasta tenemos fichados los chándales más bonitos, porque real que se han convertido en un básico imprescindible.

Así nos lo ha demostrado la 'influencer' madrileña Mery Turiel. Ella además de hacernos grandes descubrimientos en el gigante de Inditex como el top deslumbrante que encontró por menos de 20 euros, sabe que en ocasiones también buscamos opciones más básicas y cómodas para esos días más perezosos en los que únicamente salimos de casa a hacer recados por el barrio.

Si hace un tiempo nos descubrió los leggings de Calzedonia perfectos para hacer deporte, ahora encuentra el combo 'top' para andar por casa cómoda y tan ideal que podrás salir con él directamente a la calle. Una unión compuesta por el body de manga larga, en tono gris y de tejido tipo 'cashmere' de Intimissimi (29,90 €) que, como era de esperar, ha combinado con unos leggings de corte acampanado tipo punto de Calzedonia (29,95 €).

De esta forma nos demuestra que los leggings sport o 'cozy' más estilosos los puedes encontrar en Calzedonia y que su combinación idónea estará en el body más versátil, cómodo y sencillo de Intimissimi que, además, sienta de maravilla.

Mery para darle un toque más elegante ha optado por combinar este 'total look' con un bolso tipo bandolera en tono marrón y unas zapatillas New Balance en tono beige que dan ese toque 'sporty chic' que buscamos. Pero si buscas una opción más 'street', con unas botas militares tendrás el 'lookazo' conseguido. ¿Estás preparada para deslumbrar cómodamente en tu barrio con las opciones más básicas?