Con un vestido de punto canalé arrasa en un evento, en la oficina o en tu día a día, y enamórate de los beneficios que aportará la comodidad a tu vida.

Cecilia Franco

Todo lo que hemos aprendido a lo largo de este último año es que, efectivamente, para presumir… No hay que complicarse la vida. Es cierto que cuando tenemos prevista una cena especial o cualquier tipo de evento, nos gusta lucir elegantes y crear un look fuera de lo común. Pero eso no significa que haya que buscar prendas sofisticadas e incómodas, porque Melissa Villarreal ha encontrado el vestido de punto elegante y cómodo que desearemos llevar de un evento a la oficina.

Las prendas de punto se han colado en nuestra vida para darnos una lección. Aunque siempre hemos pensado que estas prendas eran, más bien, para ocasiones informales e incluso para andar por casa, nuestras tiendas favoritas se han encargado de cambiar esta forma de pensar y de regalarnos prendas sofisticadas con este tejido 'comfy'.

Instagram no tardó en incorporar estas prendas a su armario y, de esta manera, ha conseguido Melissa Villarreal descubrirnos el vestido más bonito, cómodo y versátil de la temporada. La 'influencer' que ha mostrado especial interés en la creación de looks básicos con pequeños detalles, ha logrado que amemos hasta su sencillo truco para combinar el trench.

Sin embargo, dentro de los parámetros de looks más arreglados, tiene claro que la clave imprescindible para triunfar es, definitivamente, la comodidad y descubre así un nuevo secreto del 'street style' parisino. Porque, efectivamente, la moda parisina no conoce fronteras y un look de fiesta es tan cómodo y elegante, por igual, que es perfecto para llevar en el día a día con unos mocasines, como ha hecho Melissa.

Vestidos de punto que visten más que uno de fiesta Ver 12 fotos

-Melissa Villarreal nos avisa del regreso del 'tie dye' con el pantalón más 'trendy' del momento.

-Melissa Villarreal tiene los pantalones en los que querrás vivir todo el invierno.

Así que, sí. El vestido de fiesta (o de diario) que necesitas es de punto y con una versatilidad incontrolable. Las parisinas este diseño de la colección Prêt-à-porter de Maje (ahora rebajado a 112,50 €) lo estrenarían en una cena de gala con unos 'taconazos' y lo seguirían llevando a la oficina con unas botas o unos mocasines. Tal y como ha mostrado Melissa, este vestido de punto canalé en tono verde y el detalle de los botones en el lateral del vestido, hacen de este diseño una joya cómoda, elegante y sencilla. ¡Justo lo que necesitas! Invierte en moda de calidad y en prendas que se convertirán en tu fondo de armario favorito.