Melissa Villarreal nos avisa del regreso del 'tie dye' con el pantalón más 'trendy' del momento

El estampado desteñido más colorido vuelve esta próxima temporada y así nos avisa Melissa Villarreal.

De una forma u otra hay cosas que siempre vuelven. Por mucho que amemos u odiemos una tendencia, siempre tiene todas consigo para volver a aparecer en el momento más insospechado. ¿Recuerdas lo que provocó el 'tie dye' hace unos meses? Fue una auténtica revolución. Nuestras 'influencers' no descansaron hasta que al fin aceptamos esta tendencia multicolor tan desenfadada que, con el tiempo, fue quedando en un segundo plano. Y parece que poco a poco vuelve o, al menos, eso es lo que demuestra el pantalón que tiene Melissa Villarreal.

Pues sí, amigas. El 'tie dye' vuelve de nuevo a nuestra vida. No de forma completa, pero sí con pequeños detalles que irán creciendo conforme se vaya acercando el verano. Es cierto que Nuria Roca finalizó el verano pasado con un vestido 'tie dye' que seguimos llevando en otoño, pero con la aparición de las nuevas tendencias ese tinte desgastado fue quedando en la sombra. Algo así está sucediendo pero a la inversa, ya que de una forma muy sutil ha vuelto a aparecer, concretamente, en los jeans de Melissa Villarreal que, por cierto, no nos pueden gustar más.

Bien es cierto que iba a costar mucho superar a los pantalones estrella del invierno, pero de todas formas también teníamos asumido que cualquier propuesta estilosa que nos lanzara, conseguiría de alguna manera convencernos.

Gracias a ella desvelamos los secretos del 'street style' parisino y parece que sigue en la misma línea al descubrirnos que "this coat is from Paris". Un abrigo efecto pelo que ha combinado con unas Converse y la tendencia que está volviendo a salir a la luz. Sí, los pantalones blancos rectos con un pequeño detalle 'tie dye' en el bajo, nos devuelve a la moda desteñida de los años 60 más desenfadada.

El estampado multicolor vuelve de una forma progresiva a nuestra vida e inicia en pequeños detalles, para alcanzar este verano los 'total looks' desteñidos que revolucionarán. Empieza por la versión más light, como ha hecho Melissa, para iniciarte en este mundo lleno de color y, poco a poco, ve incorporando prendas o accesorios que vayan convenciendo a tu armario. ¿Estás 'ready'?