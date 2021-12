Llega el final del año y toca recopilar. ¿Cuál ha sido el 'outfit' más elegante de la Reina durante los últimos doce meses? Esta es nuestra selección, veremos si estás de acuerdo.

UXÍA B. URGOITI

Son muchos los actos que ha protagonizado la Reina durante este 2021. Ahora que el final del año está a la vuelta de la esquina, nos toca analizar y decidir cuáles han sido los mejores 'looks' de doña Letizia. Pero no vamos a ser nosotras las que lo decidamos, sino que será un ranking según se habló de ese 'outfit' o no, es decir, los que de verdad dejaron huella en nuestra memoria.

Estos doce meses que se marchan han estado marcados por la pandemia. El coronavirus también ha influido en el armario de Zarzuela y el accesorio que, por desgracia, más le hemos visto a la esposa de Felipe VI ha sido la mascarilla. Sin embargo, vamos a intentar olvidarla y dejarlo de lado y pensar solo en qué estilo es el que mejor ha lucido la Reina.

Ya sabemos que doña Letizia se ha convertido en todo un referente de estilo a la hora de vestir, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ella consciente de esto ha apostado en varias ocasiones por usar su potencial para dar a conocer nuevas firmas, todas 'made in Spain' y promocionar otras del sector textil español. Además, ha puesto por costumbre cuando viaja fuera de Madrid, lucir algún accesorio o prenda de alguna firma nacida en esa zona de España, cosa que es un empuje para la economía de la zona. Y con esta afirmación no estamos exagerando, ya que el 'efecto Letizia' es por todos conocido, cuando ella luce algo, se agota de forma automática.

Aunque ella ha asegurado en más de una ocasión que no sigue los dictados de la moda, lo cierto es que este 2021 ha cumplido con todas y cada una de las tendencias que se han llevado tanto en verano como en invierno. Plumas, lentejuelas, cuero, mangas abullonadas, estampados marcados, asimetrías... en su armario no ha faltado ni una sola prenda que no hayas visto una y otra vez en las cuentas de las redes sociales de tus 'insiders' de moda favoritas.

La Reina maneja muy bien el arte de mezclar las firmas 'low cost' con la Alta Costura. En sus perchas no faltan prendas de Zara o Uterqüe (su marca favorita del grupo Inditex) pero también suele llevar diseños firmados por Armani, Prada o la que reina desde hace años en su vestidor, Carolina Herrera.

Sin duda, este 2021 ha sido el año de la salida definitiva de Felipe Varela de su vestuario. Mientras que hace años el modisto madrileño firmaba el 99% de sus apariciones, con el paso del tiempo, doña Letizia ha ido dejando entrar en su vida otras firmas, arriesgando un poquito más y disfrutando más del maravilloso juego de la moda.

Pero durante este año la pandemia también ha jugado su papel a la hora de hablar de los 'looks' de la Reina Letizia. No ha sido una época para derrochar, ni con grandes celebraciones por culpa de las medidas de seguridad anticovid, así que hemos visto mucha repetición de 'outfits' y muy pocas ocasiones para tiaras y vestidos de galas.

No siempre se puede gustar, y eso doña Letizia lo tiene clarísimo, pero podemos asegurar que estos han sido los 'looks' de la Reina Letizia que durante el año que se marcha, más nos han dado que hablar, y por lo tanto, con los que más hemos disfrutado.