María Pombo y el deslumbrante top con el que arrasarás un sábado noche

Para disfrutar de una cena con amigos o para acudir a cualquier evento. Con unos jeans y este top marcarás la diferencia.

Cecilia Franco

Cuando se trata de encontrar prendas más arregladas para crear un look de fiesta, la cosa se vuelve un tanto complicada. Queremos superar nuestros looks diarios, subir el nivel de riesgo, pero todo ello sin perder de vista nuestro estilo y esencia. A simple vista, puede parecer una idea un tanto rebuscada y bastante premeditada, pero lo cierto es que María Pombo con sus looks de fiesta de última hora nos ha provocado verdadera necesidad y nos ha ayudado mucho con nuestras decisiones.

No deja de darnos verdaderas lecciones de estilo. Y aunque ella ha conseguido agotar en tienda este conjunto y todo lo que toca o muestra en redes sociales, también nos sirve de verdadera ayuda a la hora de encontrar inspiración. Y es que María Pombo con sus looks de última hora no deja de recordarnos que acertar con una propuesta de fiesta es más sencillo de lo que parece. O, al menos, nos facilita la vida.

De hecho, es normal que al crear un outfit más elaborado nos surjan cientos de dudas. Colores, cortes, diseños… la amplia variedad es tan grande que podemos sentir confusión. Pero también es cierto que Instagram está ahí para rescatarnos de ese mar de dudas y hacernos entender que la clave de un look festivo está en ser nosotras mismas y, sobre todo, sentirnos cómodas.

¿Qué quiere decir? Pues que podemos deslumbrar y crear un look increíble con sencillos pasos. ¿A tener en cuenta? El menos es más y alguna prenda tan deslumbrante como el top que nos propone la 'influencer' en uno de sus últimos post.

Ella que arrancó la temporada de botas, ahora confirma que los tops 'brilli' no 'brilli' son justo lo que necesita ese look festivo para un evento o cena de noche.

El top que nos propone y con el que ha conseguido que todas queramos crear un look de fiesta de estilo noventero es este palabra de honor. El look en cuestión se compone de un vaquero y un top, pero lo realmente importante del look es el top. Este diseño pertenece a la firma Tipi Tent, un diseño en tono azul que por su confección parece brillante, pero en realidad no lo es, es multicolor. Un diseño perfecto para un look de fiesta de sábado noche que desearás combinar con una blazer efecto cuero y todo tu fondo de armario. ¿No es sensacional?