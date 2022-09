La 'influencer' se despide de las vacaciones de verano con un conjunto fluido de estampado serpiente que ha conquistado las redes.

Cecilia Franco

No todo es tan terrible. Pero tenemos que reconocer que nuestra mente está sumergida entre ola y ola, y que aún sentimos ese salado sabor en nuestra piel. Por mucho que tratemos de convencernos, nos cuesta creer que ya arrancamos con el mes de septiembre. Y, por eso mismo, ha llegado el momento de llenarnos de motivación con looks rompedores como el de María Pombo.

Los conjuntos han venido a salvarnos la vuelta a la rutina. Cuesta mucho pensar que el arranque de una nueva temporada puede ser atrevido y salvaje, a la par que creativo en lo que a looks se refiere. De hecho, puede que los días de entretiempo no ayuden demasiado, o sí. Pero lo que está claro es que no nos queremos despedir de los conjuntos así como así.

Los conjuntos o 'total looks' nos han dado mucho a lo largo de la temporada. Nuestras expertas en moda, han reconocido que en ellos han encontrado todo lo que a un día poco inspiracional le falta y, por eso, se han convertido en una de las opciones más repetidas del momento. ¿Una experta en el tema? Pues podemos decir claramente que María Pombo.

La 'influencer' que ha pasado sus vacaciones en Santander, vuelve de nuevo a la rutina de la mejor manera posible: creando un 'lookazo' de excepción. Y es que no hay nada como empezar el mes de septiembre con un 'total look' atrevido sin olvidar la esencia estival. Es decir, con tejidos fluidos, mucho color y con estampados diferentes.

Queremos arrancar la nueva temporada por todo lo alto, pero sin abandonar radicalmente las prendas más fresquitas y suaves. Porque, en definitiva, el calor no nos va a abandonar tan fácilmente. Por ello, María Pombo además de encontrar el pantalón de Mango más 'trendy' del verano, ha iniciado el 'nuevo enero' con un conjunto de estampado serpiente que no ha pasado desapercibido.

Hablamos del 'total look' rosa de la firma Rat & Boa. Un conjunto, inspirado en los años 90, de top con aberturas y falda midi, ideal para despedir el verano de la forma más fresquita. ¿Te atreves con los conjuntos estampados de moda?