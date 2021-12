Empieza el nuevo año con el propósito de iniciarte en el mundo de los estampados 'vintage' más alegres y el traje de Lucía Bárcena más favorecedor.

Cecilia Franco

Las nuevas tendencias que han ido surgiendo a lo largo del año, algunas nos han sorprendido y otras han sido completamente previsibles. Toca hacer balance de todas las sorpresas que ha recibido nuestro armario y proponernos en este nuevo año animarnos con todas aquellas tendencias que, hasta el momento, no hemos incorporado a nuestra vida. Cada una de nosotras tiene su propio estilo, pero lo que no podemos dejar pasar por alto es que la moda 'retro', para bien o para mal, ha venido para quedarse. ¿Aún no te has atrevido? Pues Lucía Bárcena vuelve al estampado 'retro' perfecto para iniciarte en este mundo setentero más atrevido y alegre.

No nos cansamos de recordar el giro que ha dado el mundo de la moda en los últimos tiempos. Y no solo en las relajadas colecciones 'cosy', sino también en la gama de colores que se ha colado en nuestro armario de temporada. Jamás imaginaste crear looks de invierno con estampados llenos de vitalidad, pero ahora es muy probable que los tonos neutros te sepan a poco y busques ese empujón para saltar a esos estampados setenteros llenos de buenos recuerdos.

La moda de los años 60-70 vuelve a nuestras calles este invierno con más fuerza que nunca, y gracias a Instagram estamos descubriendo grandes tesoros. María Fernández-Rubíes desveló antes de verano la marca 'retro' que invadía Instagram y, desde ese momento, Sara Baceiredo e, incluso, Paula Echevarría han apostado por este estampado tan rompedor.

De hecho, no han sido las únicas que nos han alegrado la vida. La 'influencer' Lucía Bárcena, a través de sus redes, ha llenado de mucho 'love' y ha descubierto conjuntos en tendencia realmente irresistibles. Ella que hace unos días nos llenó de energía positiva con un conjunto 'retro' compuesto por chaleco y pantalón, ahora confirma esta tendencia (de nuevo) con un traje.

Un dos piezas compuesto por una blazer (89 €) y pantalón campana con abertura en el bajo (60 €). Este diseño pertenece a la firma Ümmer Collection y no solo destaca por su estampado en tonos vibrantes y alegres, sino porque el 'total look' reivindica la comodidad más elegante y confirma la tendencia setentera más favorecedora de la abertura en el bajo del pantalón.

El 'estilo hippie' cargado de comodidad, prendas fluidas y estampados florales con mucho color, se cuela en nuestro armario en todas sus versiones. ¿Estás lista para vibrar?