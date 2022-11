Que la lluvia no arruine tus looks: 4 tips para vestir bien cuando llueve

¿Cuál es la mejor ropa para protegerse de la lluvia? ¿Es posible vestir elegante incluso cuando caen chuzos de punta? No te preocupes, te damos algunos consejos para protegerte de la lluvia sin sacrificar tu estilo en el camino.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El otoño es la estación del año en la que el tiempo es más imprevisible, y en la que la lluvia puede sorprenderte de repente. Y como en esos días también necesitamos vestir con estilo, vamos a darte unos sencillos consejos de estilo muy útiles y prácticos para que la lluvia no pueda contigo y sepas sacarle el máximo partido a tu armario.

Gabardina de cuero

Una de las prendas imprescindibles de esta temporada es, sin duda, la gabardina, preferiblemente de piel sintética. En esos días complicados en los que la lluvia no nos deja en paz, no hay nada mejor que una bonita gabardina larga hasta los tobillos para mantener la ropa y las piernas secas.

Esta temporada los colores de las gabardinas se vuelven brillantes, perfectos para las amantes de los looks con carácter, así que son ideales para crear un look de básicos en el que esta prenda sea la auténtica protagonista.

Gabardinas de cuero con las que irás a la última este otoño Ver 7 fotos

Botas de lluvia

En el norte las llaman katiuskas, en el sur chirucas, pero lo único que debe importarte, las llames como las llames, es que esta temporada siguen siendo tendencia y vas a poder encontrarlas en cualquiera de las tiendas 'low cost' en las que suelas hacer tus compras. Para este otoño 2022 este tipo de calzado solo tiene una condición: que vengan llenas de color. Rojas, verdes, amarillas... eso no importa, lo fundamental es que cuando las luzcas tus pasos se vean venir desde muy lejos.

Sombrero de ala ancha

¿Se te ha olvidado coger el paraguas? No hay problema, un sombrero es suficiente para protegerte de la lluvia, y mucho mejor si es uno de ala ancha, para los looks más elegantes. ¿Y para las amantes de los looks deportivos e informales? La gorra deportiva, con visera, también puede ser tu aliada perfecta en los días que optas por un estilismo más casual.

Colores oscuros

Otro truco para combatir la lluvia, o para evitar 'daños' visibles, es llevar ropa oscura. De hecho, en la ropa oscura, el agua no se ve o al menos tiende a verse menos que en la ropa clara o de color suave. Por lo tanto, si optas por colores oscuros en estos días, aunque te caiga algo de lluvia encima, no se notará en tus prendas.