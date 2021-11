La modelo italiana vuelve a recurrir a la firma italiana Schiapaerelli, la misma con la que hace unos días presentaba uno de sus looks semitransparentes y metálicos más atrevidos.

La frialdad y la dureza del metal pueden coser moda sensual y curvilínea, una suerte de armaduras escultóricas y explícitas que, incluso, se recrean en detalles del cuerpo, actuando como una segunda piel. Si hace unos días, Chiara Ferragni sacudía redes y medios con un top semitransparente adornado exteriormente con unas pezoneras minerales y doradas firmadas por Schiapaerelli, ahora ha vuelto a recurrir a la firma italiana para deslumbrar en la alfombra roja de los premios GQ Hombre del año 2021.

Mientras en el palmarés de los galardones han brillado nombres como el del veterano Anthony Hopkins o el del también actor Regé-Jean Page, inspirador duque de Hastings de The Bridgerton, así como el cantante Ed Sheeran, entre otros, el photocall de entrada ha estado acaparado por la presencia dorada y metálica de Chiara Ferragni, que ha lucido un top acorazado que dejaba toda la espalda al aire y que recreaba unos pechos, costillas e incluso pezones (uno de ellos, con un piercing) de forma detallada y desafiante.

A medio camino entre el lujo, lo extremo, lo sexy, lo artístico y la fortaleza 'woman power', Chiara Ferragni ha hecho gala de una ostentación dorada con los adornos de su prenda estrella -que pertenece a la colección otoño-invierno 2021-2022 de la marca y actualmente se puede adquirir es sus mercadillos Dover Street Market, habilitados en Nueva York, Los Ángeles y Londres, como indican en su Instagram-: un collar ancho de tipo cadena y aire 'chunky' que termina en un candado y que está 'incrustado' en el cuerpo del outfit.

¿Cómo combinar todo esto? Con unos pantalones negros, elegantes y sobrios, de tipo fluido que cubren completamente el calzado y dejan deslumbrar a las otras piezas, pendientes a juego con el top y un semirrecogido pulido con raya al lado.

Labios de un color sabroso que vira al coral y unos ojos ahumados que, sin embargo, huyen del minimalismo con párpados azules brillantes y un toque dorado en el lagrimal han sido los compañeros perfectos de este look rompedor con el que Chiara Ferragni nos recuerda que todavía veremos más looks de esta epidemia de metal que ya hemos visto lucir a Zendaya en más de una ocasión (en la última, en los Premios Women in Film donde lució vestido con coraza de Law Roach) o a Cristina Pedroche, que dio la bienvenida a 2020 con un traje escultura oro y negro ideado por el artista Jacinto de Manuel Herrero que la hacía parecer más diosa que nunca.

¿Quieres conocer más de cerca el trabajo de Schiapaerelli? Mira su transgresora colección de mujer otoño-invierno 2020-2021: